Macau à espera de Guangdong para finalizar acordo sobre cooperação nuclear

As negociações entre o Governo e as autoridades da vizinha província continental de Cantão tendo em vista a criação de um mecanismo de comunicação sobre segurança nuclear decorrem há vários meses, mas ainda sem que um consenso entre ambas as partes tenha sido alcançado.

No passado dia 18, Ma Io Kun, comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), liderou uma delegação numa deslocação à localidade de Taishan para uma reunião com o Gabinete de Gestão de Emergência Nuclear da Província de Guangdong. Às autoridades chinesas foi entregue uma proposta do acordo de cooperação no âmbito da segurança nuclear, encontrando-se Macau a aguardar uma resposta.

Em declarações aos jornalistas após a inauguração do novo Centro de Operações de Proteção Civil, o responsável pelos Serviços de Polícia Unitários mostrou-se confiante quanto à assinatura do memorando, num processo que está ainda dependente de uma notificação prévia ao Governo Central: “Estamos quase a finalizar a proposta final e se não houver nenhum problema por parte deles nós iremos assinar o acordo”, garantiu Ma Io Kun. Para o comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, o acordo abre portas à criação “de um mecanismo de transferência de informações e também de notícias, simulacro e de cooperação”.

As deslocações a Cantão e a troca de propostas têm-se intensificado desde Janeiro mas Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, assegurou que “os trabalhos estão em processo” e seguem a bom ritmo. Como os representantes para a segurança nuclear de Guangdong têm de apresentar a proposta ao Governo Central, “necessitam de algum tempo”. O governo espera, ainda assim, que “o acordo possa ser assinado em breve”.

Em causa está a construção da Central Nuclear de Taishan, localizada a cerca de 70 quilómetros da Região Administrativa Especial de Macau e cuja entrada em funcionamento foi adiada para a segunda metade do corrente ano. Wong Sio Chak esclareceu ainda que não lhe chegou às mãos “nenhuma informação a dizer que nas instalações surgiram alguns problemas” e manifestou confiança na “capacidade de manutenção e salvaguarda da segurança pública” das autoridades chinesas. CVN