Lei do condomínio: Regime de contratação de empresas de administração de edifícios deverá ser alterado

Chan Chak Mo, presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, avançou ontem que foram aditadas mais alterações à proposta do Governo relativa à Lei do Condomínio. A contratação da empresa ou do empresário responsável pela administração das partes comuns do edifício pode vir a ser decidida em assembleia de geral de condóminos. A possibilidade determina o fim imediato do contrato entre o promotor do empreendimento e a empresa que exerça funções naquele momento.

Joana Figueira

A 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) concluiu ontem a análise e discussão da proposta de lei do Regime Jurídico da Administração das Partes Comuns do Condomínio. A versão original do diploma sofreu várias alterações e, ontem, Chan Chak Mo, presidente da Comissão, deu a conhecer a mais recente. A assembleia geral do condomínio, explicou Chan Chak Mo, pode vir a “deliberar a contratação da sociedade comercial ou de um empresário individual que preste serviços de administração de edifícios”, terminando de imediato o contrato previamente estabelecido pelo promotor do empreendimento. A Comissão continua, no entanto, com dúvidas relativamente à alteração em causa por considerar que no texto legislativo deve ser incluída “a pessoa singular”. A questão vai ser colocado ao Governo na próxima semana, no encontro em que o organismo vai entregar a representantes do Executivo o parecer final sobre o diploma.

A actual versão de trabalho do regulamento prevê que “os membros da administração eleitos pela assembleia geral do condomínio ou nomeados pelo tribunal, bem como a sociedade comercial ou o empresário individual contratado pela assembleia para prestar serviços de administração de edifícios, substituem a entidade de administração que o promotor do empreendimento tenha, porventura, escolhido para a administração do condomínio”, explicou Chan Chak Mo. “Ou seja, havendo reunião da assembleia geral na qual seja deliberada a contratação de uma nova entidade para administrar o edifício, o contrato celebrado entre o promotor do empreendimento e a empresa de administração já não vai continuar a ter validade”, complementou o deputado.

O presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa adiantou que, em caso de indeminização pela cessação de contrato com a entidade administradora do condomínio, “só o promotor do empreendimento é responsável pela mesma”. Quer isto dizer que, se no período contratual a assembleia geral do condomínio decidir contratar uma empresa diferente, “cabe ao promotor assumir os prejuízos.”

Por outro lado, Chan Chak Mo referiu também à comunicação social os prazos para comunicação da cessação unilateral de contrato: “Se eu sou da assembleia geral [de condóminos] e peço para [a empresa de administração] não continuar a funcionar, então eu tenho que comunicar com uma antecedência de três meses. Se a empresa de administração não quiser continuar a prestar serviços, então tem de avisar com uma antecedência de seis meses”, exemplificou o deputado. Chan Chak Mo esclareceu ainda que esta alteração serve para haver uma coordenação “com os prazos definidos na proposta de lei sobre a actividade comercial de administração de condomínios”.

Chan Chak Mo abordou ainda o artigo que prevê a introdução da natureza ambulatória dos encargos de condomínio, questão que tem gerado alguma controvérsia e opiniões divergentes entre a população. O presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa considera que as novas regras que propõem responsabilidades solidárias por parte dos compradores relativamente às dívidas adquiridas pelos proprietários das fracções habitacionais, “conseguem diferenciar melhor quais são as responsabilidades que as partes têm de assumir”.

A nova proposta, recorde-se, prevê ainda uma responsabilidade solidária de dois anos, o que significa que o comprador terá de assumir despesas antigas do condomínio. O deputado indicou ainda que o comprador pode recolher informações sobre os encargos e dívidas associados à fracção junto da agência imobiliária que esteve envolvida na venda do imóvel ou da empresa de administração. Chan Chak Mo considera que ambas as instâncias “têm de trabalhar mais: “Há que recorrer a todos os meios para encontrar o vendedor para que este assuma as suas responsabilidades”.

Questionado sobre a proibição de venda de uma fracção em caso de dívida, o deputado atirou: “O Governo, como é que sabe? São transacções entre dois particulares, não é?”