Japão: Salários registam subida pela primeira vez em seis anos

Os salários aumentaram 0,4 por cento no Japão, em termos reais, em 2016, a primeira subida em seis anos, indicam dados publicados esta terça-feira pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Segurança Social nipónico.

O salário médio atingiu 315.452 ienes no anterior ano fiscal japonês, que terminou a 31 de Março, o que significa um aumento de 0,4 por cento em relação ao ano precedente e o terceiro aumento anual consecutivo.

Esta foi a primeira vez, desde 2010, que os salários no Japão aumentaram em termos reais, ajustados à subida de preços, depois da inflação registada em 2016.

O vencimento médio mensal dos trabalhadores a tempo inteiro subiu 0,8 por cento para 412.130 ienes, enquanto o ordenado dos funcionários a tempo parcial baixou 0,4 por cento até 97.526 ienes.

O salário base médio foi de 240.360 ienes, reflectindo um aumento de 0,2 por cento em termos anuais, enquanto os pagamentos especiais, como bónus, aumentaram 1,9 por cento até aos 55.615 ienes.

Já os pagamentos mensais por horas extraordinárias diminuíram 0,6 por cento até aos 19.477 ienes. Trata-se do segundo ano de descida o que se alinha com a campanha do Governo para reduzir as horas de trabalho.

O aumento dos salários constitui um factor chave no quadro da “Abenomics”, a estratégia política do Governo, liderado por Shinzo Abe, para criar crescimento dos lucros das empresas, dos salários e do consumo e pôr termo ao ciclo deflacionário que afecta o Japão há quase duas décadas.

Neste sentido, o Executivo nipónico tem vindo a pressionar o sector privado a elevar os salários de modo a revitalizar a terceira economia mundial potenciando o principal motor de crescimento: o consumo.