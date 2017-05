IACM discorda das conclusões do relatório do Comissariado de Auditoria

O vice-presidente do Instituto para os Assuntos Municipais e Cívicos, Lo Chi Kin, afirmou ontem, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que não concorda com a forma como o Comissariado da Auditoria define o “mesmo local”, no relatório sobre as obras viárias publicado na segunda-feira.

Lo explicou que para o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais o facto de se realizarem obras na mesma rua, desde que em sítio diferentes, não é considerado “mesmo local”. Porém, explicou o vice-presidente do Conselho de Administração do IACM, para o Comissariado de Auditoria a extensão de uma rua conta toda como o “mesmo local”.

O mesmo responsável explicou que o sistema informático denominado GIS vai evitar a repetição de obras que se realizem num espaço inferior a dois anos. Isto porque este sistema funciona como uma base de dados. Assim as autoridades sabem quando foi a última vez que houve obras em determinada parte de uma dada via pública.