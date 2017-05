Fundação Rui Cunha inaugura sala de amamentação aberta ao público

No Dia Mundial da Criança, que se assinala a 1 de Junho, a Fundação Rui Cunha inaugura nas suas instalações uma sala de amamentação disponível não só para as funcionárias e clientes da instituição, mas também para quem circula pelo centro da cidade. Numa celebração da infância, a Fundação propõe três dias de propostas onde se incluem uma conferência sobre hiperactividade e défice de atenção nas crianças, o programa recreativo “Educar para Crescer” e ainda uma Oficina da Criança.

Sílvia Gonçalves

A Fundação Rui Cunha vai assinalar o Dia Mundial da Criança com um programa que se estende ao longo de três dias. A 1 de Junho, uma conferência conduzida pelo pediatra Jorge Sales Marques aborda a questão da hiperactividade e do défice de atenção nas crianças. A perturbação está ainda rodeada de mitos, numa realidade que “muito preocupa os pais e os avós”, assinala Cândido de Azevedo, coordenador da área sócio-cultural e filantrópica da instituição. No mesmo dia, a Fundação inaugura nas suas instalações uma sala de amamentação, um espaço disponível não só para colaboradoras e clientes, mas que também estará de portas abertas ao público. O cartaz inclui ainda, a 2 e 3 de Junho, um programa recreativo e uma “Oficina da Criança”, para envolver os mais pequenos em propostas de magia e artes plásticas.

“Este é um tema que hoje muito preocupa os pais e os avós”, começa por enquadrar Cândido de Azevedo, referindo-se à conferência “Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção nas crianças: a realidade e os mitos”, que se realiza na Fundação Rui Cunha a 1 de Junho, pelas 18h30. O coordenador da área sócio-cultural e filantrópica da instituição evoca as incertezas que ainda envolvem o tema: “Eu realmente questiono hoje se é um mito, se é realidade, se as crianças estão mal catalogadas ou são mesmo mal educadas. Tudo isto que envolve a hiperactividade das crianças vai ser desenvolvido pelo director do Serviço de Pediatria do Hospital [Conde de São Januário], o doutor Jorge Sales Marques. Se esta perturbação da hiperactividade é realmente um problema educacional, se é uma patologia que está subdiagnosticada ou sobrediagnosticada, sobre tudo isto queremos que o doutor Sales Marques nos dê a sua opinião”, explica Cândido de Azevedo.

A data escolhida para abordar a patologia tem explicação simples: “É no dia 1 de Junho, o Dia da Criança. É um dia muito sério, daí que para nós a seriedade é realmente neste dia pôr os pais e os avós a pensar sobre o comportamento dos seus filhos e netos”, explica o também docente do Instituto Politécnico de Macau.

No mesmo dia, pelas 19h30, a Fundação, em colaboração com o escritório “C&C Advogados”, inaugura no 5º andar das instalações do escritório de advocacia uma sala de amamentação: “Nós soubemos pelos jornais que havia esta Associação Promotora de Aleitamento e Cuidados Infantis de Macau [APACIM], soubemos que o Governo aposta na criação destas salas, que muitos serviços públicos já têm isto, então o doutor Rui Cunha entrou em contacto com a APACIM e a senhora esteve cá, viu as condições. A sala é belíssima, foi dotada de tudo quanto é necessário”, conta Cândido de Azevedo.

UMA SALA COM “AS CONDIÇÕES TODAS DE ATENDIMENTO”

A utilização do novo espaço, salienta o coordenador da área sócio-cultural e filantrópica da Fundação, não se circunscreve às trabalhadoras e clientes do escritório de advocacia: “Como nós temos aqui no prédio, entre colaboradores, amigos e clientes, um corrupio de pessoas todos os dias, resolvemos abrir também ao público. Ou seja, uma senhora que passe aqui à porta e que está aflita porque tem que amamentar a criança, vai ter um ‘placard’ na porta. É só subir até ao 5º andar e tem lá as condições todas de atendimento e de poder fazer o aleitamento do seu bebé”.

A 2 de Junho, das 10 às 17 horas, a Fundação Rui Cunha recebe na sua galeria cerca de uma centena e meia de crianças de três jardins de infância locais, que irão participar no programa “Educar para Crescer – Dia Mágico para as Crianças”: “Vamos aqui trazer um mágico e ao mesmo tempo vamos trazer um criativo, o Wesley Kuan, um homem que criou uma imagem do Galo de Barcelos e que, qual guia, vai visitar vários pontos históricos e turísticos da cidade, através de imagens. O mágico vai brincando com as crianças ao mesmo tempo que o tal criativo, que traz uma panóplia de coisas para divertimento das crianças. A criança diverte-se, educa-se, brinca e conhece Macau”, explica Cândido de Azevedo.

O programa votado à infância prossegue a 3 de Junho, entre as 15 e as 19 horas, com uma “Oficina da Criança”, em colaboração com a Creative Macau: “É uma tarde toda para a criança vir à galeria, e tem três estações que ela pode percorrer. Já temos quase 200 crianças inscritas. Ela vai para uma estação, pinta, cá está outra vez o homem do galo a orientar a pintura e a criança. Depois a criança pode passar para outra estação, onde veste uma batinha, pega em pincéis e em telas e vai pintar a óleo, portanto vai fazer o seu primeiro quadro. E depois passa para outra estação, onde estão 10 mil legos para a criança montar o seu brinquedo”, explica o também professor de História do Instituto Politécnico de Macau.

O programa fica completo com a inauguração, já a 29 de Maio, da exposição de ilustração “O Galo da Sorte Passeia Por Macau”: “São uma série de imagens de Macau, criadas por Wesley Kuan. São ilustrações de vários sítios. Ele transforma aquilo em produtos sólidos que são vendidos: porta-chaves, ‘magnets’, etc. Todos os estudos que ele está a fazer para a criação dessa parafernália de coisas vão estar aqui expostos. Assim como o palco criado por ele, com muitas coisas, uma oficina com um ursozinho, uma motocicleta, onde as crianças podem tirar fotografias”, conta o coordenador. Todas as actividades têm entrada livre.