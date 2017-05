Estão abertas as inscrições para cursos técnicos na área da construção civil

Já abriram as inscrições para os cursos técnicos organizados pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e o Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM), no âmbito do “Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo”. De acordo com o comunicado emitido DSSOPT, os cursos em causa referem-se à gestão de sistemas de ar condicionado, à conservação de energia e à gestão de negócios à escala internacional.

Os cursos terão lugar nos dias 4, 11 e 22 de Junho, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30, na sede do CPTTM. Cada curso tem a duração de 7 horas e disponibiliza 100 vagas. O valor da propina é de 230 patacas.