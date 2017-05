DSEJ diz que projecto “Céu Azul” está a ser implementado dentro dos prazos previstos

O chefe da Divisão de Equipamentos Educativos da Direcção de Serviços de Educação e Juventude garantiu ontem que o projecto Céu Azul – que tem como objectivo retirar as escolas que funcionam em edifícios residenciais – está a ser cumprido dentro do planeamento definido a curto, médio e longo prazo.

Num programa radiofónico “Fórum Macau”, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Wong Chio In explicou que o programa engloba quinze escolas, e que no ano passado foi resolvida a situação de dois estabelecimentos de ensino. As mudanças mereceram a aprovação dos envolvidos, explicou o dirigente.

Na altura de considerar as escolas que devem merecer atenção prioritária por parte do Governo, Wong Chio In explicou que as instituições que optaram por se juntar à rede de ensino gratuito estão entre as primeiras escolhas. As escolas com instalações abaixo da média para prática desportiva são outra das prioridades.