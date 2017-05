DSAT: Propostas para prestação de serviços de segurança variam entre 7,78 e 10,82 milhões  

As propostas para fornecer serviços de segurança no Edifício da Direcção dos Serviços de Assuntos para o Tráfego variam entre os 7,78 milhões e os 10,82 milhões de patacas. A abertura de propostas foi realizada ontem, tendo sido apresentadas 13 candidaturas.

Entre as propostas, 10 foram aceites e 2 foram admitidas condicionalmente, sendo que os responsáveis pelas candidaturas em causa necessitam de apresentar até ao final do dia de hoje o resto dos documentos em falta. O contrato de prestação do serviço de segurança é válido por dois anos.