DSAMA lança alerta sobre segurança marítima, depois de dois incidentes no espaço de dois dias

Nos últimos dias, foram registados dois incidentes com embarcações nas águas que rodeiam o território. Ainda que as ocorrências não tenham provocado qualquer vítima, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) alertou aqueles os responsáveis pelos transportes marítimos que circulam ao largo de Macau, pedindo-lhes que façam uma boa manutenção do material, que evitem o excesso de peso e tenham atenção à segurança da navegação.

Um dos incidentes ocorreu na madrugada do dia 21 de Maio e reportou-se ao afundamento de um de um barco de pesca a Este da Ponte da Amizade. A tripulação foi resgatada por outro barco que passava naquela área.

A outra ocorrência, no dia 22, envolveu um navio de transporte de areia que quase se afundou do lado Este da pista do Aeroporto Internacional de Macau. Depois de controlada a situação, a embarcação foi rebocada e escoltada pela DSAMA.