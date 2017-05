Dear Jane em concerto no Venetian

Os “Dear Jane”, uma das mais icónicas bandas da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, actuam pela primeira vez em Macau a 15 de Julho. O grupo apresenta-se em palco na Arena do Cotai, no Venetian, para o concerto “Dear Jane LIVE 2017 in Macao”. Fundado em 2003, o grupo é composto pelo vocalista Tim Wong, o contrabaixista Jackal Ng, o guitarrista Howie Yung e o baterista Nice Lai.

A 15 de Julho, o público do território pode esperar a interpretação de temas

como “You & Me”, “Lost”, “Days Gone By” e “Do Not Speak”. Os bilhetes podem ser adquiridos a partir de hoje nas bilheteiras da Cotai Ticketing localizadas nos empreendimentos “The Parisian”, “The Venetian”, Four Seasons, Sands e Sands Cotai Central.

O nome do grupo surge através de um jogo de palavras com a carta de fim de namoro “Dear John” vista de uma perspectiva masculina.

