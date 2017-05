Comerciantes de espécies em vias de extinção terão de se registar junto do Governo

A partir de Setembro as pessoas que importam, exportam, criam ou desempenham funções relacionadas com o comércio internacional de espécies animais ou plantas em vias de extinção estão obrigadas a registar-se junto da Direcção dos Serviços de Economia.

A nova lei para o comércio de espécies ameaçadas entra em vigor no primeiro dia de Setembro e aumenta ainda as multas para quem não respeite o que é definido no diploma. O tráfico de espécies deverá ser punidos com coimas que oscilam entre as 200 mil e as 500 mil patacas, alertou ontem a DSE.