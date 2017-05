Centro da Política de Sabedoria Colectiva critica Grupo de Coordenação de Obras Viárias  

O Grupo de Coordenação de Obras Viárias foi o principal organismo visado no relatório relativo à gestão e coordenação de obras viárias divulgado pelo Comissariado da Auditoria na segunda-feira. As conclusões tiveram eco junto de Cheong Sok Leng, vice-presidente do Centro da Política da Sabedoria Colectiva e membro do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Central que criticou a ineficácia dos mecanismos de coordenação criados pelo Governo.

Considerando as mais de mil empreitadas de escavação previstas ainda para este ano, Cheong Sok Leng sublinha que o organismo composto por elementos do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais e da Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego deve focar-se em melhorar a coordenação e proceder a uma análise mais detalhada do impacto das intervenções no tráfego.

Para acelerar os trabalhos de construção, Cheong aponta como solução a realização de obras durante a noite, assegurando um nível de ruído mínimo. Outra medida proposta pela responsável passa pelo reforço da penalização às empresas que não concluam as obras no tempo definido e a beneficiação daquelas que terminem as intervenções antes do prazo previsto.

Atendendo à circulação em cada vez maior número de veículos em Macau, Cheong Sok Leng sugere ainda ao Governo que potencie os padrões de qualidade das obras na via urbana, especialmente no que diz respeito à qualidade dos materiais utilizados.