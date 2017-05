Campeonato de Carros de Turismo é prioridade para a Teamwork

A equipa que no ano passado colocou dois pilotos no pódio da Taça de Carros de Turismo de Macau vai relegar o Grande Prémio de Macau para segundo plano. A aposta é justificada com alterações regulamentares que, no entender da equipa, prejudicam os Peugeots RCZ face à concorrência.

Os Peugeots RCZ da formação Teamwork vão ter como prioridade o Campeonato de Carros de Turismo de Macau (em inglês Macau Touring Car Series), cujas corridas se realizam em Zhuhai, colocando em segundo lugar o Grande Prémio de Macau. A decisão foi revelada numa nota de imprensa e é explicada com as limitações que os carros da formação vão enfrentar na edição deste ano das corridas que integram a principal prova automobilística da RAEM.

“Este ano devido às alterações dos regulamentos técnicos e dos critérios de admissão na Taça de Carros de Turismo de Macau, a equipa está a apontar as suas prioridades para o Campeonato de Carros de Turismo de Macau”, avançaram os responsáveis

No Circuito Internacional de Zhuhai, a Teamwork volta a apostar no trio formado por Paul Poon, Alex Fung e Samson Fung, pilotos que no ano passado ocuparam os três primeiros lugares do pódio no âmbito da chamada Taça CTM: “Estou muito contente por voltar a correr com o RCZ e com o Paul e o Samson, na classe 1.6T do Campeonato de Carros de Turismo de Macau”, afirmou Alex Fung, citado pela nota de imprensa enviada às redacções. “Já passou algum tempo desde que competimos com estes carros, mas durante a pré-temporada tivemos oportunidade de testar diferentes soluções a nível da potência, aerodinâmica e do chassis”, acrescentou.

Contudo, o conhecimento apreendido ao longo da temporada não vai deixar de ser aproveitadas para eventuais afinações para o Grande Prémio de Macau. A explicação foi também avançada por Alex Fung: “Vamos ver como os carros se portam nas voltas lançadas e em situação de corrida. Depois, vamos começar a trabalhar nas afinações para o Grande Prémio de Macau”, contou o piloto.

Alterações prejudicam carros que disputam a Taça de Carros de Turismo de Macau

No ano passado, a Teamwork conquistou a vitória na Taça CTM –Taça de Carros de Turismo de Maca, com Paul Poon a subir ao lugar mais alto da tribuna de honra e Alex Fung a ocupar o patamar mais baixo do pódio. Porém, as alterações que vão ser implementadas este ano colocam em pista na mesma competição os carros da Taça CTM e do Road Sport Challenge. A alteração, consideram os responsáveis pela Teamwork, prejudica a categoria onde correm os Peugeot.

No ano passado, a título de exemplo, a volta mais rápida da sessão de classificação no circuito da Guia foi estabelecida pelo piloto da Teamwork, Paul Poon (Peugeot RCZ), com um tempo de 02:45.4. Este tempo foi mais de onze segundos mais lento que a pole-position da Road Sport Challenge, que pertenceu a Leong Ian Veng (Mitsubishi EVO 9), com um tempo de 02:34.0.

A primeira ronda do Campeonato de Carros de Turismo de Macau disputa-se já este fim-de-semana no Circuito Internacional de Zhuhai. A segunda corrida, e a ronda final, estão agendadas para o fim-de-semana de 24 e 25 de Junho.