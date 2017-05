Autoridades de Hong Kong detêm 21 pessoas suspeitas de adulterar testes de engenharia  

A Comissão Independente contra a Corrupção de Hong Kong (ICAC na sigla inglesa) deteve esta terça-feira 21 funcionários do Departamento de Desenvolvimento e Engenharia Civil de Hong Kong (CEDD na sigla inglesa). Os detidos são suspeitos de corrupção por alegadamente terem submetido relatórios falsos sobre os testes de compressão de betão na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. As práticas de adulteração de resultados podem remontar a 2015, estima o ICAC.

A operação “Greenfield” – em marcha desde o passado dia 16 – resultou na detenção de dois executivos, dois técnicos laboratoriais seniores, 12 técnicos laboratoriais e cinco assistentes laboratoriais. Os funcionários encontravam-se a trabalhar para uma empresa contratada pelo CEDD. A companhia era responsável, desde Janeiro de 2013, pela realização dos testes de compressão do betão que viria a ser posteriormente utilizado na ponte.

As amostras tinham que ser testadas dentro de um período estabelecido mas a investigação da ICAC apurou que os técnicos terão ajustado as datas para dissimular irregularidades. O organismo anti-corrupção da antiga colónia britânica revelou ainda que os funcionários terão testado as amostragens através de um calibrador de metal de modo a que os resultados parecessem mais robustos.

Quando o CEDD começou a suspeitar de irregularidades alertou a empresa contratada que procedeu a uma investigação interna. Contudo, a companhia nunca deu conta da utilização do calibrador de metal no relatório que apresentou às autoridades da RAEHK.

O Departamento de Auto-estradas de Hong Kong conduziu, ainda assim, trabalhos de escrutínio no porto de Hong Kong e na estrada de ligação de Hong Kong à travessia do Delta e concluiu que as estruturas de betão correspondem aos padrões exigidos.