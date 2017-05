Alexis Tam marca presença na 70.ª Assembleia Mundial de Saúde

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura participou na cerimónia de abertura da 70ª Assembleia Mundial de Saúde, que decorreu na manhã da última segunda-feira, em Genebra. Alexis Tam marcou ainda presença no debate geral da sessão plenária na qualidade de representante da RAEM na delegação oficial da República Popular da China. A delegação do território incluiu ainda o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, e o director do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Kuok Cheong U. O debate teve como tema: “Avançando a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: Construindo Melhores Sistemas para a Saúde”.

