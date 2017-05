Agente policial detido por condução sob efeito de álcool

Um agente policial foi detido na madrugada de ontem por condução sob efeito de álcool. O funcionário das forças de segurança, que não se encontrava de serviço, foi submetido a um teste de alcoolismo depois ter embatido com o seu carro particular contra a berma da Rotunda Dr. Sun Yat-sen, na Taipa.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, os valores de álcool no sangue do agente policial – 1,6 mg – ultrapassaram os limites estabelecidos na lei, tendo o homem sido encaminhado para o Tribunal Judicial de Base de imediato.

O condutor, guarda de primeira da Polícia de Segurança Pública (PSP), não estava em serviço no momento do acidente, contudo enfrenta ou uma pena de prisão de quatro meses ou o pagamento de uma coima no valor de 36 mil patacas, bem como um processo disciplinar, entretanto já aberto pelo Corpo da Polícia de Segurança Pública.