Uma foto por dia

Sangue, suor e raiva: Um homem é assistido por uma equipa de paramédicos após ter sido atacado durante uma manifestação da oposição ao Executivo liderado por Nicolás Maduro, em Caracas. O Ministério do Interior e Justiça identificou a vítima como Orlando José Figueroa, 21 anos, que foi espancado, esfaqueado e incendiado durante uma manifestação anti-Governo. A multidão atacou o homem, acusando-o de ser um ladrão, disseram testemunhas. O homem, após ser levado para o hospital, foi diagnosticado com queimaduras de primeiro e segundo grau em 80 por cento de corpo, ferimentos de faca na cabeça e no corpo. EPA / STRINGER

