Sónia Chan e Raimundo do Rosário respondem na AL na quinta-feira

Depois de Leonel Leong, Sónia Chan e Raimundo do Rosário. Na quinta-feira é a vez da secretária para a Administração e Justiça e do secretário para os Transportes e Obras Públicas se deslocarem à Assembleia Legislativa para responder às questões dos deputados relativas às irregularidades denunciadas ao longo dos últimos meses tanto pelo Comissariado de Auditoria, quanto pelo Comissariado Contra a Corrupção.

Os dois governantes terão que responder a 16 interpelações orais, noticiou ontem a Rádio Macau. Os deputados Ng Kuok Cheong, Mak Soi Kun e Si Ka Lon deverão interpelar Sónia Chan Hoi Fan sobre questões como as contratações irregulares de trabalhadores para vários organismo públicos, o desperdício do erário público ou a responsabilização dos altos quadros do Governo e da função pública.

Já Raimundo do Rosário terá que dar resposta a um total de seis interpelações orais, apresentadas por deputados como Au Kam San, Leong Veng Chai, Song Pek Kei ou Ho Ion Sang. Au e Leong deverão interrogar o Governo sobre a forma como está a ser gerido, em termos ambientais, o projecto de construção de um complexo de habitação pública nos terrenos do La Scala, na Avenida Wai Long.

Já Song Pek Kei deverá questionar Raimundo do Rosário sobre o plano de gestão de detritos urbanos e a cooperação, no domínio do ambiente, com a vizinha província de Cantão. Ho Ion Sang, por sua vez, leva ao hemiciclo a mudança, induzida pelo Instituto de Habitação, nos processos de avaliação das candidaturas à habitação económica. O procedimento esteve na origem de um relatório do Comissariado contra a Corrupção em que o modus operando do IH é criticado.