Song Pek Kei sugere que Grupo de Coordenação de Obras Viárias tenha chefia para tomada de decisões

No Relatório de Auditoria de Resultados sobre a Coordenação e Gestão de Obras Viárias, ontem dado a conhecer pelo Comissariado da Auditoria, são feitas várias críticas à forma como, repetidamente, são feitas escavações nas vias da cidade e como o Grupo de Coordenação de Obras Viárias falha em garantir uma política de coordenação coerente. Song Pek Kei manifestou-se, sugerindo ao Governo a criação de uma chefia que seja responsável por um mecanismo de coordenação departamental.

Segunda a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a deputada afirmou que o grupo de trabalho é composto por vários departamentos, contudo falha nas questões de liderança. Por outro lado, Song Pek Kei defendeu ainda que devem ser repensadas as funções do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) no sentido de modernizar a administração pública.

Já o deputado Ng Kuok Cheong disse que a capacidade do Grupo de Coordenação de Obras Viárias é uma questão institucional e que os trabalhos de construção de diferentes zonas da cidade devem ser supervisionados e implementados por órgãos municipais não-políticos , eleitos directamente pela população e que, sem isto, o poder atribuído apenas ao IACM é, seguramente, inadequado.