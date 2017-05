Programa da Caritas já ajudou 40 pessoas com mobilidade reduzida a saírem à rua

O plano de assistência a pessoas com deficiências motoras lançado em Janeiro último pela Caritas Macau chegou com sucesso a 40 pessoas, na sua maioria idosos, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O número foi avançado esta segunda-feira por Paul Pun Chi Meng, secretário-geral da instituição, que vê o programa como uma forma de encorajar os deficientes motores do território a uma participação mais activa na sociedade.

O sistema proposto pela Caritas, através do qual o utilizador é transportado até ao topo ou à base de umas escadas, necessita de duas a três pessoas para ser operado, serviço pelo qual são cobradas 30 patacas. Paul Pun Chi Meng adiantou que caso aumente a procura associada ao projecto, a Caritas poderá sugerir ao Governo a criação de um subsídio de apoio ao programa.

Dos cerca de 4 mil edifícios antigos em Macau, a maioria não tem elevadores, o que aumenta a propensão dos idosos e pessoas com capacidade física limitada de permanecerem nas suas casas. Quanto mais este período se prolongar, maior será a probabilidade de estas pessoas desenvolverem problemas emocionais, alertou o dirigente.