Portugal vem estagiar a Macau e Moçambique pode seguir o mesmo caminho

A selecção portuguesa de hóquei em patins vai estagiar no território antes do Campeonato do Mundo da modalidade, que decorre em Setembro na cidade continental de Nanjing. Em aberto está ainda a possibilidade de Moçambique e do Chile também visitarem o território, depois de já terem endereçado o pedido à Associação de Patinagem de Macau.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

A selecção de hóquei em patins de Portugal vai estagiar em Macau, no final de Agosto, como parte do programa de preparação para o Campeonato do Mundo da modalidade. Ao PONTO FINAL, o presidente da Associação de Patinagem de Macau, António Aguiar, revelou ainda que também existe a possibilidade das selecções de Moçambique e do Chile também se prepararem para a competição no território.

“O estágio da selecção portuguesa em Macau vai ter a duração de cerca de cinco dias e será mais ou menos entre 25 e 31 de Agosto. A data ainda não está confirmada. Será no período antes da selecção portuguesa se deslocar para a República Popular da China”, disse António Aguiar, ao PONTO FINAL.

“Moçambique e o Chile também solicitaram a possibilidade de virem estagiar a Macau, mas estas presenças ainda não estão confirmadas. No entanto, por uma questão de logística ao nível dos espaços, talvez fosse melhor que viesse só uma”, acrescentou.

Um dos principais desafios à vinda das três selecções prende-se com as instalações desportivas. Isto, porque no período em questão, as formações treinam de forma intensiva e realizam dois treinos por dia. Além disso, também Macau vai estar a preparar-se para o Campeonato do Mundo, prova que este ano vai ser disputada por 23 equipas.

A nível oficial ainda só está confirmada a presença de Portugal, com o Instituto do Desporto a autorizar a utilização das instalações. Os pedidos para as selecções de Moçambique e do Chile já foram feitos, mas ainda não há uma resposta formal.

No entanto, António Aguiar acredita que existe uma grande probabilidade do Chile não conseguir confirmar a presença, porque foi a última equipa a inscrever-se na competição, um dia depois de já ter passado o prazo definido pelos organizadores do Mundial.

Torneio triangular equacionado

Se por um lado, a vinda de Moçambique pode colocar desafios ao nível da disponibilidade dos recintos, por outro, é mais uma equipa com quem Macau se pode preparar para o Mundial: “Se o Chile e Moçambique vierem, pode haver jogos com essas selecções. Se viesse mais uma equipa, talvez se pudesse mesmo fazer um torneio triangular, em ritmo de treino, claro. Nessa altura da preparação não se podem fazer torneios tão a sério”, admitiu o presidente da associação.

Em relação à presença de Portugal em Macau, estão confirmados dois ou três jogos de treino. As datas vão depender do acordo entre os treinadores: “Do ponto de viste técnico, talvez Portugal não fosse a melhor selecção para defrontarmos porque é uma equipa demasiado evoluída. Mas é um grande desafio para os jogadores que podem encontrar um nível que normalmente não têm pela frente”, disse António Aguiar.

O Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins está agendado para os primeiros dias de Setembro, entre os dias 3 e 9, na cidade de Nanjing, capital da Província de Jiangsu.