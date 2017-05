PJ detém estudante suspeito de causar incêndio

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um estudante, de 19 anos, oriundo da China Continental, que terá, alegadamente, atirado uma beata de cigarro acesa para uma caleira de escoamento de águas pluviais, acto que poderá ter causado um incêndio num átrio localizado no East Asia Hall do campus da Taipa do Instituto de Formação Turística.

A Polícia Judicária recebeu o alerta à meia-noite de domingo, dado pelo guarda de segurança, que detectou o alarme de fumo a soar. Uma caixa de papel usada para empacotar telhas terá pegado fogo, conforme foi noticiado pelo emissora em língua chinesa da Rádio Macau,

A PJ deslocou-se ao local e verificou que o incêndio ocorreu numa área fechada, sem qualquer ponto de acesso a fontes de energia, tendo encontrado no local algumas pontas de cigarro. A polícia suspeitou que alguém tivesse atirado um cigarro mal apagado, tendo confirmado a hipótese depois de verificar a rede de câmaras de vigilância. A PJ terá então detido o estudante de 19 anos. O estudante terá alegadamente admitido que atirou uma ponta de cigarro mal apagada para o espaço em questão.