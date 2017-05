MGM impulsiona dança do leão junto das crianças do território

Pelo terceiro ano consecutivo, o MGM vai promover junto das crianças do território a actividade de Verão “MGM Lion Dance Championship – Junior Lion Dance Training Program 2017” (Campeonato de Dança do Leão do MGM – Programa de Treino da Dança do Leão 2017). As famílias interessadas têm até 29 de Junho para proceder às inscrições, sendo que serão aceites crianças com idades compreendidas entre os cinco e os 10 anos para uma iniciativa que decorre de 3 de Julho a 18 de Agosto.

Durante os treinos, que deverão decorrer duas vezes por semana, vão ser ensinados às crianças a história por detrás da tradição, o uso de diferentes instrumentos e adereços, bem como a mestria de diferentes técnicas e competências. Ao longo das sete semanas pelas quais se estende a iniciativa, os participantes vão ser agrupados por diferentes classes de acordo com o seu progresso na aprendizagem dos segredos da dança do leão.

As aulas serão ministradas por Mak Chi Leong, presidente da Associação Desportiva e Recreativa Hong Wai e treinador chefe do departamento de Danças do Leão e do Dragão. Mak Chi Leong foi o responsável por liderar diversos grupos vencedores de competições locais e internacionais de danças do dragão e do leão.