IACM propõe indemnizações de até 480 mil patacas a proprietários de bancas de aves vivas

Cláudia Aranda

O presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) admitiu ontem que o organismo e os proprietárias das bancas de venda de aves vivas estão ainda muito longe de chegar a um consenso sobre o valor individual de compensação a atribuir aos comerciantes na sequência da proibição de venda decretada pelo Governo.

O IACM propôs ontem indemnizações que medeiam entre as 240 mil e as 480 mil patacas, valores estes que se encontram muito abaixo dos exigidos pelos proprietários dos pontos de venda. Há 61 empregadores do sector que reclamam compensações monetárias que oscilam entre os 5 e os 10 milhões de patacas: “A nossa proposta de apoio aos donos das tendas tem dois ‘plafonds’: um mínimo de 240 mil, e um máximo de 480 mil, valor este que está muito longe daquilo que eles estavam à espera. E, eu entendo também, mas este ‘plafond’ é aquele que foi encontrado para que a gente possa trabalhar no sentido de podermos amortizar a quota parte daquilo que sentimos que é o apoio possível para lhes dar”, disse José Tavares aos jornalistas, no final do encontro com os comerciantes.

A compensação de 240 mil patacas é o “valor máximo de indemnização por despedimento previsto” na Lei Laboral. “Entendemos que eles trabalham uma quota parte nesta actividade e daí podermos ir buscar um número para poder ser equacionado”. O valor de 480 mil poderá ser atribuído consoante os anos de serviço, número de empregados e o investimento realizado.

José Tavares adiantou que, apesar destas explicações, os comerciantes continuam a querer valores mais altos de indemnização. O presidente do Conselho de Administração do IACM pediu aos comerciantes para adiantarem valores “mais palpáveis”: “Houve alguém que disse 480 mil como ‘plafond’ mínimo para negociar daqui para a frente, que é um valor mais palpável. Vamos ter que trabalhar com coisas mais palpáveis, coisas astronómicas não consigo trabalhar”, afirmou o responsável.

José Tavares acrescentou que o organismo registou as propostas apresentadas pelos comerciantes, as quais vão ser analisadas. Na próxima semana, segunda-feira, às16h30, haverá nova reunião: “Não temos condições para dizer sim ou não. Vamos ter que avaliar todas as propostas apresentadas e depois vamos ver qual a possibilidade, ou não, de nos entendermos”

O IACM na semana passada avançou com uma proposta de compensação pecuniária no valor de 14 milhões de patacas a ser distribuído pelos 154 trabalhadores que vão ser dispensados e perder os seus empregos: “Esse valor é certo e foi calculado, é uma garantia para os empregados”, da parte do Governo, sublinhou José Tavares.

O presidente do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais adiantou que, na sexta-feira passada, o organismo esteve reunido com os trabalhadores e que estes aceitaram a proposta do Governo. José Tavares acrescentou que a entidade já contactou a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais para “lhes dar um apoio naquilo que eles pretendam para o futuro”.