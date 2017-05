IACM está a averiguar acusações contra fiscais

O Presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), José Tavares, declarou ontem que o organismo já abriu um processo de averiguação sobre as dúvidas apontadas pelo Comissariado de Auditoria relativamente à fiabilidade dos registos de fiscalização. O processo terá sido instaurado antes ainda da publicação do relatório ontem dado a conhecer pelo organismo liderado por Ho Veng On. Em causa estão quatro ficais do IACM.

O responsável não adiantou, porém, uma data para a conclusão do processo de averiguação que foi aberto pelo Instituto de Assuntos Cívicos e Municipais, com o propósito de apurar se os fiscais em causa são ou não responsáveis pelas irregularidades que lhes são atribuídas: “Há algumas partes [do relatório] que me surpreenderam, especialmente a parte da fiscalização acusando de que nós temos fiscais que fizeram relatórios à revelia da realidade, daí que foi montado um processo de averiguação sobre este aspecto”, disse José Tavares aos jornalistas.

Durante a realização do relatório, o Comissariado de Auditoria foi requerendo informação e, com base nesse pedido, o IACM apercebeu-se de que havia problemas, adiantou o presidente do IACM. Por isso, em 2016 os quatro fiscais em causa foram destacados para outros serviços, disse.

O responsável adiantou que o relatório indica situações em que os fiscais “não foram exactos na informação prestada: “ Há situações em que eles relatam uma coisa e de facto não era aquilo, dias de chuva que havia sol, dias em que estavam de férias e tinham lá as assinaturas. Portanto, tudo tem que ser averiguado”, afirmou o responsável. As consequências vão depender do resultado da averiguação. Depois da averiguação, poderá seguir-se a instrução de processo, completou José Tavares.