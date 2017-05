Governo sugere novas alteração ao deliberações ao regime jurídico da administração de condomínio

A proposta de lei do regime jurídico da administração das partes comuns do condomínio tem sofrido alterações ao longo das últimas semanas e ontem foram sugeridas novas mudanças. A forma como vão ser votadas as deliberações esteve esta segunda-feira em cima da mesa e o pressuposto vai mesmo sofrer modificações, noticiou ontem a Rádio Macau.

Citado pela emissora em língua portuguesa da empresa pública de rádio-difusão, Chan Chak Mo, presidente na 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, anunciou que, “neste artigo do quórum, salvo disposição legal em contrário, as deliberações são tomadas por mais de metade dos votos dos condóminos, que representem, pelo menos, 15 por cento do valor total do condomínio. Esta alteração tem em conta as normas consagradas no Código Civil.”

No caso dos condomínios com 50 ou mais fracções habitacionais, estava originalmente previsto que as deliberações teriam de ser feitas por maioria absoluta que retratasse, no mínimo, dez por cento dos condóminos. Por outro lado, se os condomínios tivessem um número inferior a 50 fracções, a percentagem subiria para 20.

Chan Chak Mo anunciou ainda a introdução do princípio da justa causa no que diz respeito ao processo de exoneração dos responsáveis pelo condomínio e, quanto ao assumir de responsabilidades por parte do novo comprador face às responsabilidades antigas do condomínio, Chan Chak Mo lançou um alerta: “O vendedor tem de dizer ao comprador quais são os encargos. O comprador terá de obter informações, de diversas formas, sobre esses encargos. Depois, há aquela responsabilidade solidária de dois anos. Então, aquando da celebração da escritura, os advogados e as empresas têm de informar o comprador sobre esses encargos”.

O condomínio terá de apresentar as contas e as dívidas antes de qualquer transacção e o deputado sugeriu que aquele que vende “tem de fazer deduções ao preço do imóvel”, escreveu o canal em língua portuguesa.