Forte de Mong-Há reabre ao público após obras de manutenção

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) deu ontem por concluídas as obras de manutenção do Forte do Parque Municipal da Colina de Mong-Há. A estrutura esteve encerrada ao público para que o organismo liderado por José Tavares procedesse à reparação da parede exterior e do terraço de granito do edifício, ao alargamento dos corredores para visitantes e à pintura de elementos metálicos. Concluídas as obras, as instalações estão novamente à disposição do público, assegura o IACM em comunicado.

