Estacionamento: Preços encarecem, tempo limite diminui

Pela primeira vez em 30 anos os parquímetros de Macau vão passar a aplicar novas tarifas. Os novos preços entrarão em vigor juntamente com um novo sistema que regula o período máximo de permanência dos veículos nos lugares de estacionamento. A intervenção de actualização dos aparelhos será feita de forma progressiva. Dos 11 mil lugares actualmente disponíveis no território, apenas dois mil se destinam a motociclos. A DSAT propõe-se rever a situação.

Estacionar em Macau vai passar a ser mais caro a partir do próximo mês com a introdução de novas tarifas nos mais de 11 mil lugares de estacionamento dotados de parquímetro. A actualização dos preços vai ser conduzida de forma faseada até Março de 2018 e a Freguesia da Sé será a primeira zona do território onde vão ser aplicadas as novas taxas.

Nas zonas onde o período de estacionamento permitido não vai para além das duas horas – ou seja, nas zonas actualmente identificadas por parquímetros de cor amarela – os condutores de motociclos e ciclomotores vão estar sujeitos a uma taxa de 2 patacas por fracção horária. Novidade é a introdução das chamadas zonas verdes, onde apenas será permitido estacionar durante um limite máximo de quatro horas, sendo a tarifa de 1 pataca por hora. Actualmente é permitido aos motociclistas parquear por um máximo de cinco horas e o valor praticado está fixado em uma pataca por fracção horária.

Já aos condutores de automóveis ligeiros, e de acordo com as novas disposições legais, não será permitido estacionar num local com parquímetro por um período superior a quatro horas. Nas antigas zonas azuis – agora de cor vermelha – é apenas permitido deixar o carro durante o período máximo de uma hora, mediante o pagamento de uma tarifa de dez patacas. Nas zonas amarelas, os condutores terão de pagar 6 patacas por cada fracção horária, podendo permanecer no local por não mais de duas horas. Nas novas zonas verdes os condutores terão que pagar uma tarifa de 3 patacas horárias. Recorde-se que os valores ainda em vigor são de uma pataca por cada dez minutos, 30 minutos e 60 minutos, nos locais onde o período máximo de estacionamento é de uma hora, duas horas e cinco horas, respectivamente.

Um período de estacionamento de cinco horas será apenas permitido aos condutores de automóveis pesados que terão que pagar cinco patacas por cada fracção horária. Nas zonas onde os veículos pesados só podem permanecer até duas horas o valor cobrado ascende às 10 patacas por hora. Até à entrada em vigor das novas medidas, a tarifa única cobrada é de cinco patacas por cada hora de estacionamento, independentemente da zona do território onde se estacione.

A actualização das tarifas dos parquímetros teve em conta factores como a inflação e a análise da oferta e da procura dos lugares de estacionamento público, explicou ontem a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego em conferência de imprensa. O novo sistema de cobrança tem como objectivo “aumentar a rotatividade dos lugares com parquímetro de Macau para que a população possa encontrar de forma mais fácil os lugares para o estacionamento” explicou Lam Hin San, responsável pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

O director da DSAT sublinhou que as novas tarifas se aproximam daquelas praticados nos parques de estacionamento e incentivou a população a “optar mais pelos auto-silos públicos para aumentar a rotatividade dos lugares de estacionamento com parquímetros e reduzir a ocupação prolongada dos mesmos.” De acordo com os números ontem divulgados pelo organismo, actualmente a taxa de utilização dos parques de estacionamento para motociclos não ascende aos 10 por cento.

A Freguesia da Sé será a primeira zona onde as novas tarifas serão implementadas, com os novos preços a entrarem em vigor no próximo dia 17 de Junho. No decorrer deste ano, as freguesias de São Lázaro, São Lourenço e Santo António serão as próximas a aplicar as novas taxas, respectivamente a 7 de Outubro, a 4 de Novembro e a 2 de Dezembro.

Em 2018, a primeira freguesia onde serão aplicadas as novas tarifas é a de Nossa Senhora de Fátima, a 6 de Janeiro, à qual se segue a de Nossa Senhora do Carmo, a 3 de Fevereiro. A entrada em vigor do novo modelo nas restantes zonas do território está agendada para 3 de Março do próximo ano.

A instalação faseada dos novos parquímetros – que dão troco e aceitam pagamento electrónico, mas que não terão capacidade para emitir recibo – foi iniciada em Outubro do ano passado e continuará a ser realizada durante as madrugadas de sábado “para não afectar a vida da população”, justifica Lam Hin San.

