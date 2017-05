  DSAL promove cursos nas áreas da electricidade e da electrónica

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) vai promover dois cursos de formação profissional, um no domínio da electricidade de instalações e o outro no da electrónica de potência e telecomunicações. As duas formações, que deverão funcionar em regime presencial diurno, têm uma duração de dois anos e destinam-se a jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 24 anos com habilitações iguais ou superiores ao 9.o ano de escolaridade. Os cursos são gratuitos e os formandos que mostrarem níveis de assiduidade elevados poderão candidatar-se a uma bolsa de formação no valor de 3500 patacas mensais. As inscrições para ambas as formações estão abertas até 4 de Agosto.

