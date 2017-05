Director da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UM foi premiado pelo IEEE

Philip Chen, director da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau (UM) foi distinguido com o Prémio para o Melhor Artigo Científico pelo Instituto de Engenheiros Electricistas e Electrónicos (IEEE), a mais reconhecida organização profissional dedicada ao campo da inteligência computacional.

O estudo premiado aborda questões ligadas à utilização de neurónios artificiais e foi seleccionado entre os 195 publicados no “IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems”, em 2014, revista que apresenta artigos técnicos sobre teoria, design e aplicações de redes neurais e sistemas de aprendizagem.

O prémio, com uma vigência anual, foi atribuído pelo IEEE Computational Intellingece Society (CIS), uma rede global destinada a investigadores, profissionais, médicos e estudantes interessados em métodos de resolução de problemas inspirados na natureza.