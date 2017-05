Delegação de empresários de Macau participou em exposição na província de Hefei

Entre os dias 17 e 19 de Maio, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) enviou uma delegação empresarial a Anhui, província de Hefei, na China Continental, para participar na 10ª edição da Expo Central China 2017. No recinto da exposição, o IPIM instalou o “Pavilhão de Macau”, “destinado principalmente a apresentar a situação mais recente do ambiente de investimento de Macau, expor os produtos alimentares dos Países de Língua Portuguesa, promover e publicitar os serviços prestados pelo IPIM, bem como as convenções e exposições que se realizam em Macau”, lê-se num comunicado do organismo.

