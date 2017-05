Crimes associados ao sector do jogo cresceram no primeiro trimestre

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, apresentou ontem o balanço da criminalidade relativa ao primeiro trimestre deste ano. A avaliação do impacto do ajustamento do sector do jogo na segurança de Macau “ainda não trouxe quaisquer consequências para a situação de segurança de Macau”, mas os números mostram um aumento dos crimes relacionados com a indústria dos casinos.

Joana Figueira

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, revelou ontem que a criminalidade associada ao sector do jogo em Macau registou um aumento no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano anterior. O governante avançou que foram instaurados pela Polícia Judiciária (PJ) um total de 424 processos de crimes relacionados com o jogo, comparativamente aos 368 do período homólogo de 2016. Entre as investigações lançadas constam cento e cinco procedimentos relativos ao “crime de sequestro”, mais 16 do que os registados no mesmo período do ano passado. Quanto aos arguidos apresentados pela Polícia Judiciária – responsável pela fiscalização nos casinos e a investigação de crimes relacionados com o jogo – ao Ministério Público (MP) por crimes ligados ao jogo, totalizaram 445 (incluindo arguidos com e sem ordem de detenção), o que representa uma subida de cinco por cento face ao mesmo período de 2016.

Segundo Wong Sio Chak, “a maioria dos ofendidos e dos suspeitos [dos crimes de sequestro e usura] não são residentes de Macau” e grande parte dos casos “aconteceu dentro dos locais de entretenimento (…), o que significa que a sua ocorrência não constitui impacto na segurança da sociedade de Macau.”

Os crimes de usura, por seu lado, caíram dos 106 casos verificados no primeiro trimestre de 2016 para 89 registados nos três primeiros meses deste ano.

Wong Sio Chak sublinhou que não se registaram “aumentos de casos de criminalidade grave e violenta”, mantendo-se a “taxa zero” neste tipo de crimes, nos quais se incluem o homicídio, o rapto ou a associação secreta. No que diz respeito à associação criminosa, foram registados, de Janeiro a Março, 12 casos, o que representa uma subida de oito incidências em relação ao primeiro trimestre de 2016: “Até ao presente, a polícia ainda não recebeu informações sobre qualquer anormalidade no comportamento de associações secretas devido ao ajustamento das receitas do jogo”, salientou Wong Sio Chak. A nível geral, “o ajustamento no sector do jogo ainda não trouxe quaisquer consequências para a situação de segurança de Macau”, referiu o secretário, sobre a “subida contínua” nas receitas dos casinos desde Agosto último.

As variações a que o jogo está sujeito têm mantido as autoridades alerta: “Tendo em conta os grandes interesses inerentes à indústria do jogo e os sectores que gravitam na sua periferia, bem como a sempre admissível flutuação do sector do jogo, não podemos deixar de ponderar que haja delinquentes que aproveitem essa oportunidade para praticar actos ilegais, portanto, nada nos legitima a prever que o futuro desenvolvimento do sector do jogo de Macau possa trazer factores de instabilidade para a segurança da sociedade de Macau”, frisou Wong Sio Chak.

Na generalidade, a criminalidade no território aumentou no primeiro trimestre deste ano. A polícia instaurou um total de 3,502 inquéritos criminais, que se traduzem num aumento de 169 casos face ao período homólogo de 2016. Os crimes contra o Património, apesar de terem decrescido, continuam na linha da frente das actuações delituosas, com 1,890 casos. Destacam-se ainda os “crimes de furto”, que apesar de terem descido, atingiram os 807 casos.

Seguem-se os “crimes contra a pessoa”, com 681 casos, que representam um aumento de 8,8 por cento relativamente ao período homólogo do ano passado. O aumento, esclareceu Wong Sio Chak, ficou a dever-se “principalmente ao aumento de casos de ‘ofensas simples à integridade física’ que registaram 405 casos, o que representa uma subida de 9,2 por cento, quando comparamos com os 371 casos do mesmo período do ano anterior”,

O aumento percentual mais significativo associa-se, ainda assim, à “passagem de moeda falsa”, sendo que o número de casos aumentou de 50 para 95 (90 por cento) e o montante envolvido atingiu o valor de oito milhões e oitocentas mil patacas. O secretário para a Segurança disse considerar que “são casos particulares”, mas que o aumento “é um indício que aponta para a atenção que deve ser dada” a esta actividade. O governante adiantou ainda que o dinheiro falso tem origem na China Continental: “Macau é um território que tem como pilar o sector do turismo, como também do jogo. Pelo que, quanto aos crimes relacionados com a circulação de moedas , há delinquentes que aproveitam essas actividades económicas para cometerem crime.”

O secretário para a Segurança acrescentou ainda que as autoridades do território vão reforçar a prevenção deste tipo de criminalidade, nomeadamente cooperando com a China Continental, em específico com as autoridades de Zhuhai e de Guangdong, quer a nível financeiro (sector bancário ou casinos, por exemplo), quer a nível policial.