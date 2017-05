Comissão de Talentos quer regresso de residentes que trabalham no exterior

Fazer com que parte dos mais de 100 mil residentes de Macau que vivem e trabalham no exterior regressem para que possam dar o seu contributo para o desenvolvimento do território. É este um dos objectivos da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, que promete esforço e dedicação para alcançar o objectivo.

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos quer que os trabalhadores especializados nascidos em Macau que se encontram a viver actualmente no exterior regressem ao território. O objectivo desta política passa por colmatar as carências ao nível da mão-de-obra que se fazem sentir na RAEM, através de uma solução que torne desnecessário o recurso à importação de trabalhadores.

Este foi um dos tópicos da discussão que ontem decorreu no Palácio do Governo, no âmbito da primeira Reunião Plenária da Comissão realizada este ano. O encontro foi presidido pelo Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, que desempenha também as funções de presidente do organismo. Porém no final, foi o secretário-geral da Comissão, Sou Chio Fai, que falou aos jornalistas, explicando que o encontro serviu para fazer um balanço dos trabalhos conduzidos até ao momento: “Criámos uma plataforma disponível em várias línguas para que os residentes que trabalham lá fora possam estar melhor informados sobre as condições que existem para poderem regressar para trabalhar”, disse Sou Chio Fai, que é igualmente o coordenador do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES). “Queremos atrair esses residentes que estão fora de Macau, mas para isso é necessária uma coordenação com os outros serviços públicos. Também precisamos de estudar as medidas que podem atrair os residentes que estão lá fora”, explicou o responsável.

Inscrições para mestrados em Coimbra arrancam em Junho

Segundo o Governo, actualmente são cerca de 100 mil os naturais do território que vivem e trabalham no exterior. Nesta fase, considerou Sou Chio Fai, é necessário recolher informação sobre as áreas em que trabalham, e depois estudar as medidas de incentivo ao regresso: “Precisamos de ver bem que tipo de profissionais pretendemos atrair e o que Macau lhes pode oferecer. Os factores de atracção não podem ser apenas financeiros, embora possamos equacionar uma redução nos impostos”, defendeu.

Por outro lado, Sou Chio Fai afirmou que para que esta política tenha sucesso, “a população de Macau também tem de aceitar esse regresso”.

Em declarações aos jornalistas, o coordenador do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior informou ainda que as inscrições para os residentes de Macau interessados em realizar os mestrados na Universidade de Coimbra ou no curso The Lisbon MBA, através de subsídios promovidos pelo GAES em conjunto com a Fundação Macau, abrem no primeiro dia do próximo mês.

É também no final de Junho que vão ser divulgados os nomes dos candidatos da RAEM que foram aceites no programa que permite realizar estágios profissionais no seio da UNESCO e de instituições relacionadas.