Cathay Pacific vai despedir mais de meio milhar de trabalhadores

A companhia aérea Cathay Pacific anunciou esta segunda-feira que vai despedir 600 trabalhadores, no âmbito de um plano de restruturação empresarial depois das perdas registadas em 2016, as primeiras em oito anos.

A redução do número de trabalhadores vai materializar-se ainda este ano e afectar cerca de 25 por cento do pessoal da direcção e 18 por cento dos escritórios, principalmente em Hong Kong, mas não terá repercussões nos pilotos e tripulações, informou a empresa em comunicado.

Esta é a primeira redução significativa de postos de trabalho na companhia aérea em quase duas décadas, depois de ter despedido cerca de 800 funcionários durante a crise financeira asiática de 1998.

Este anúncio é o primeiro passo de um programa de três anos que a Cathay divulgou no início do actual exercício fiscal em resposta aos prejuízos de 2016, que ascenderam a 385 milhões de dólares.

Em Março passado, e um dia depois de a companhia aérea ter reportado as primeiras perdas anuais desde 2008, a Cathay Pacific emitiu um documento interno no qual planeava uma redução de pessoal na ordem do que foi tornado público hoje.

A Cathay Pacific emprega mais de 30.000 funcionários, mais de metade dos quais trabalha em Hong Kong.