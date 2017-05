BAII espera ter 85 membros até ao final do ano

O Banco Asiático de Investimento em Infra-estruturas (BAII), instituição financeira internacional proposta pela República Popular da China e da qual Portugal é membro fundador, espera alargar o número de membros para 85 até ao final de 2017, foi esta segunda-feira noticiado.

“Até ao final deste ano, um total de 85 países e regiões vão tornar-se membros do Banco”, disse o presidente da instituição, Jin Liqun, no sábado durante uma conferência em Jiangsu, na costa leste da República Popular da China. O responsável não detalhou, ainda assim, quais são os países que se vão associar ao organismo.

O BAII conta actualmente com 57 membros, entre os quais Portugal, que tem uma participação de cerca de 11,6 milhões de euros no projecto.

O Banco Asiático de Investimento em Infra-estruturas, com sede em Pequim, pode assim vir a superar o Banco Asiático de Desenvolvimento, criado pelo Japão em 1966, que conta com 67 membros.

Jin afirmou que o BAII, fundado em 2015 para financiar a iniciativa chinesa da Nova Rota da Seda, um gigante plano de infra-estruturas para a Eurásia, demonstra a vontade da China em servir o mundo: “Acreditamos que mais países vão participar no futuro”, disse Jin, ex-vice-ministro das Finanças chinês .

Entre as grandes economias do planeta, apenas os Estados Unidos da América, o Canadá e o Japão não fazem parte do banco de desenvolvimento de iniciativa chinesa.

O banco tem sede em Pequim e foi estabelecido com um capital de 100 mil milhões de dólares. A República Popular da China é o maior accionista, com uma participação de cerca de 30 por cento do capital, seguida pela índia e pela Rússia.