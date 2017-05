Associação Industrial e Comercial quer ajudar jovens empreendedores a lançarem os seus negócios

A Associação Industrial e Comercial de Macau vai promover uma série de actividades que têm como objectivo providenciar ferramentas aos jovens empreendedores antes de começarem os seus negócios. Videoclips, workshop e uma plataforma de consultoria online serão alguns dos meios disponibilizados.

Kevin Ho King Lun, presidente da Associação Industrial e Comercial de Macau, disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que a plataforma de consultoria online promovida pelo organismo recebeu cerca de uma centena de consultas no ano passado. Este ano, a associação vai reforçar a promoção das actividades e espera ultrapassar as mil participações.

O empresário defendeu ainda que, a segunda verba de apoio a Pequenas e Médias Empresas (PME) não deve ter limite, dependendo do tipo de funções da empresa, do valor do investimento e o número de funcionários. Kevin Ho King Lun considera que o Plano de Apoio a Jovens Empreendedores deve ter este mecanismo de apoio como exemplo para futuras melhorias.