André Couto levou Porsche ao sétimo lugar no Japão  

André Couto terminou no sétimo lugar a prova do passado fim-de-semana do Campeonato nipónico de GT, na categoria 300. No circuito de Autopolis – que fica situado no Sul do Japão – o piloto local partilhou o volante do Porsche 911 GT3 R com o japonês Tomonobu Fujii.

Numa breve declaração na sua página da rede social Facebook, André Couto sublinhou o facto da dupla ter sido capaz de realizar uma boa recuperação: “Fizemos o melhor possível, tendo em conta que partimos da 16.ª posição e que sabíamos que ia ser uma prova difícil. Amealhámos pontos importantes para o campeonato e estou feliz com o resultado”, escreveu.

Há dois anos, André Couto venceu a competição, mas esta temporada vai apenas disputar algumas das provas. O piloto de Macau, que também participa no campeonato de GT da China, volta a entrar em acção para o campeonato japonês na próxima ronda, que se realiza a 22 e 23 de Julho, no circuito de Sugo.