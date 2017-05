Alexis Tam esteve reunido com Li Bin em Genebra

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, liderou a delegação do território que esteve reunida no fim-de-semana, em Genebra, com a Ministra da Comissão Nacional de Planeamento Familiar e Saúde, Li Bin. O encontro, que decorreu à margem da 70.a Assembleia Mundial da Saúde, serviu para que fosse discutido um eventual reforço da cooperação no domínio da saúde entre a China, Macau e Hong Kong. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura informou Li Bin que vai abordar, em Genebra, a colaboração que o território pode prestar aos países ou regiões da iniciativa “Uma Faixa, uma Rota” no domínio da saúde e dos cuidados hospitalares.

