Zona da Grande Baía: Estudo defende vistos à entrada para cidadãos chineses

Um estudo encomendado pelas autoridades de Guangdong propõe que sejam atribuídos vistos à chegada a Macau e a Hong Kong aos residentes chineses da Zona da Grande Baía. A possibilidade parece agradar às autoridades de Guangdong, que apostam forte na integração progressiva das três regiões.

Anunciada que está a criação do grande centro inter-urbano da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, começam a ser divulgados as conclusões dos primeiros estudos de planeamento urbano sobre a matéria. Os estudos, encomendados pelas autoridades do Continente, incluem propostas de flexibilização de regulamentações para promover a integração dos territórios e cidades envolvidas na iniciativa. Um dos estudos recomenda que Macau e Hong Kong garantam autorização de entrada à chegada aos residentes da República Popular da China e que sejam dispensadas as inspecções na fronteira à saída, em toda a região, para promover o aumento da circulação de pessoas dentro da Zona da Grande Baía.

A notícia foi avançada pelo South China Morning Post (SCMP), que sublinha que esta é apenas uma das ideias inseridas numa extensa proposta que prevê a transformação da zona costeira do Delta do Rio das Pérolas – que abrange nove cidades da província de Guangdong (Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen e Zhaoqing) e ainda Hong Kong e Macau – numa zona económica integrada.

Citada pelo jornal “Southern Metropolis Daily”, de Guangzhou, Wang Fuqiang, responsável pelo estudo e investigadora no “China Centre for International Economic Exchanges”, explicou a proposta de controlo de fronteiras e afirmou que, em primeiro lugar, o objectivo passa por “aliviar o processo de controlo dos vistos dos residentes da China Continental que se deslocam a Hong Kong e Macau”. De acordo com o South China Morning Post, esta ideia pressupõe que Pequim atribua aos governos locais o direito de emitir vistos.

Por outro lado, Wang Fuqiang defendeu que o direito a vistos à chegada a Hong Kong e a Macau devem ser uma garantia ao alcance de todos os residentes da Zona da Grande Baía. O estudo, adianta a especialista, propõe que o controlo alfandegário seja feito apenas à entrada num território e a inspecção às bagagens apenas à saída,

Em declarações ao SCMP, James To Kun-sun, membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, considerou a proposta uma má ideia e que pode não agradar aos residentes de Hong Kong. Já Regina Ip Lau Suk-yee, antiga responsável pelos serviços de Imigração da RAEHK, afirmou, não ver necessidade na simplificação do controlo de fronteiras: “Já é muito conveniente para os residentes da China Continental virem a Hong Kong. Podem permanecer por, pelo menos, três meses. Como é que isso pode não ser tempo suficiente?”, questionou.

A Universidade Sun Yat-sen, de Hong Kong, tem aconselhado o Governo de Guangdong relativamente às políticas de colaboração transfronteiriça. Chen Guanghan, director do Centro de Estudos de Hong Kong, Macau e do Delta do Rio das Pérolas, sediado naquela universidade, disse ao South China Morning Post que a proposta apresentada pode ser muito ambiciosa: “A prioridade actual tem a ver com as infra-estruturas, estímulo dos recursos humanos e o fluxo de capital.”

OS SISTEMAS DE TRANSPORTE

No que ao sistema de transporte diz respeito, o estudo encomendado pelas autoridades de Guangdong propõe que o Aeroporto de Zhuhai, considerado pelos investigadores sub-utilizado, possa aliviar o tráfego crescente que se verifica no Aeroporto de Hong Kong, sublinhou Wang Fuqiang.

A investigação também aponta que, com a conclusão da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o Aeroporto Internacional de Hong Kong pode desviar alguns voos para Zhuhai. Ao South China Morning Post a porta-voz das Autoridades do Aeroporto de Hong Kong disse que tem havido cooperação com as autoridades de Zhuhai na gestão e operação no aeroporto desta cidade.

OS SERVIÇOS PÚBLICOS

O estudo liderado por Wang Fuqiang inclui ainda propostas no que diz respeito à prestação de serviços públicos, nomeadamente à educação e assistência médica. De acordo com o SCMP, propõe-se que os quadros qualificados estrangeiros possam usufruir de seguro de saúde e de cuidados aos idosos. Prevê-se ainda a flexibilização da educação e de outros serviços públicos para motivar os profissionais de Hong Kong e Macau a viver e a trabalhar na região.