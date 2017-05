Zhang Daqian, “um dos grandes da pintura chinesa”, no MAM

A mostra “A Arte de Zhang Daqian” vai dar a conhecer ao público de Macau uma centena de obras-primas dos anos formativos e do período áureo do pintor, provenientes do acervo do Museu de Sichuan. A exposição de Zhang Daqian, que viveu em Macau durante uma temporada no final da década de 1940, integra o programa do 28.º Festival de Artes de Macau.

O certame vai ser inaugurado amanhã, terça-feira, pelas 18h30, no Museu de Arte de Macau (MAM). No conjunto de obras em exposição incluem-se réplicas dos murais de Dunhuang, pinturas de paisagens, retratos, desenhos a linha e cartas e selos e sainetes por si usados e produzidos antes e após viver em Dunhuang.

Nascido em 1899, Zhang Daqian é um dos mais respeitados mestres da pintura chinesa do século XX. Versado em poesia, caligrafia, pintura e gravura, o pintor – que faleceu em 1983 – deixou a sua marca na história da pintura contemporânea. Xu Beihong – o “pai” da moderna pintura chinesa – considerou Zhang Daqian “um dos grandes dos últimos 500 anos”. Zhang Daqian, que acreditava que a pintura era “70 por cento esforço e 30 por cento talento”, concentrou a sua atenção, inicialmente, no estilo da pintura a tinta das dinastias Ming e Qing. Em 1926, o artista partiu em viagem para percorrer montanhas e rios, “tendo a natureza como mestre”, indica um comunicado do Instituto Cultural (IC). A experiência acabou por transformar incontornavelmente a sua forma de estar na arte.

A fim de explorar as raízes artísticas da pintura chinesa, o artista permaneceu mais de dois anos em Dunhuang – “a pérola” da “Rota da Seda” – para examinar e copiar os murais antigos do local. As reproduções deste período revelam um desvio rumo a um estilo de cores vivas. Posteriormente, o pintor desenvolveu um estilo de tinta espirrada, inspirado nas suas viagens ao mais famoso oásis chinês. Nos esboços de figuras femininas pós-Dunhuang nota-se “uma viragem na busca por uma estética delicada para uma graciosidade encorpada”. Em 1949, Zhang Daqian viveu em Macau um período, durante o qual criou obras que retratam paisagens locais. A exposição vai manter-se aberta ao público até 6 de Agosto.