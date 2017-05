Zac Purton levou “Homem Sagrado” à vitória no Dérbi de Macau

Zac Purton foi o jóquei do dia, no sábado, ao vencer três das oito corridas de cavalos realizadas no Macau Jockey Club. O bom momento do australiano foi confirmado com os triunfos alcançadas nas principais provas em cartaz: o “Dérbi de Macau” e o “Troféu Macau Hong Kong”.

O ginete, de 34 anos, alcançou o triunfo no “Dérbi de Macau”, com o cavalo “Sacred Man”, que em português significa “Homem Sagrado”. Purton terminou à frente de Wayne Smith, com o cavalo Krystrump, e de Akash Aucharuz, com o cavalo “The Moon’s Back”. A vitória teve um prémio de 2,6 milhões de dólares de Hong Kong.

Purton também conquistou o Troféu Macau Hong Kong com o cavalo “Romantic Touch” (Toque Romântico”). Em segundo lugar ficou Luis Corrales, com o cavalo The Alfonso, e em terceiro Wayne Smith, com o cavalo Kelowna Star. Como recompensa, Purton levou para casa mais 2,5 milhões de dólares de Hong Kong.

“Estava muito confiante na curva de regresso à recta da meta. Antes da corrida tinha a opinião que apenas teria concorrência do cavalo ‘Marvel Hero’ [montado pelo brasileiro João Moreira, que foi quinto], mas na marca dos 500 metros olhei para trás e vi que o cavalo não estava a ter uma corrida fácil, pelo que achei que o tinha batido”, disse Zac Purton, citado pelo South China Morning Post.

Antes das principais provas do dia, o australiano de 34 anos levou igualmente o cavalo com o nome “Oh So Easy” (Oh Tão Fácil, em português) à vitória na Taça Grand Lisboa.

Por sua vez, a Taça de Macau foi vencida por Akash Aucharuz, com o cavalo “Thar”, o brasileiro Ruan Maia, com o cavalo “River Control”, conquistou a Taça Palácio Grand Lisboa, Andrew Calder, com o “Huka Eagle”, triunfou na Taça Presidente. Luis Corrales, com o Victory Megastar, conquistou a Taça Macau R-Resident e Martin Wepner levou para casa a Taça Oceanus no Casino Jai Alai, montando o cavalo “More Than Happy”.