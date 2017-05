Xi Jinping felicita novo líder do Kuomintang

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, felicitou o antigo vice-presidente de Taiwan, Wu Den-yih, pela sua eleição como novo dirigente do Partido Nacionalista Kuomintang (KMT) e defendeu a importância da manutenção do chamado ‘Consenso de 1992’, informou no domingo a agência Xinhua.

Xi expressou, no sábado à noite, na sua mensagem de felicitação a Wu, a sua oposição à independência da Formosa e pediu ao principal partido da oposição taiwanesa à adesão do ‘Consenso de 1992’, ao abrigo do qual ambas as partes reconhecem o princípio de “Uma só China”, mas cada um dos lados faz a sua própria interpretação desse princípio. Para Pequim, tal significa que Taiwan nunca pode ser formalmente um Estado.

O Presidente do Partido Comunista da China (PCC) sublinhou o seu desejo que os dois partidos “tenham em mentem o bem-estar dos seus compatriotas dos dois lados do Estreito (de Taiwan)”: O PCC e o KMT deveriam manter-se na direcção certa para um desenvolvimento pacífico das relações dos dois lados do Estreito e tentar alcançar o rejuvenescimento da nação chinesa”, acrescentou Xi Jinping, na mensagem que enviou ao a Wu Den-yih.

O novo presidente do Kuomintang, que vai assumir o cargo oficialmente no próximo dia 20 de Agosto, sublinhou também o seu desejo de “continuar a consolidar” o acordo de 1992, bem como avançar para um desenvolvimento sustentável das duas regiões, segundo a agência estatal chinesa.

A vitória de Wu aconteceu na noite de sábado com 52,4 por cento dos votos, na mesma data em que a atual Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, do Partido Democrata Progressista (PDP), cumpria o seu primeiro aniversário no poder.