Violência Doméstica: Mais de três dezenas de casos referenciados

Nos primeiros três meses após a entrada em vigor da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica foram contabilizados pelas autoridades do território um total de 31 casos suspeitos. Os números foram avançados por Tang Yuk Wa, chefe do Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do Instituto de Acção Social (IAS), noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O dirigente referiu que o Instituto de Acção Social não recebeu, ainda assim, nenhum pedido de permanência, por parte de nenhum residente do sexo masculino, nas instalações destinadas a homens para os quais foram reservadas 11 camas. Adicionalmente, o Instituto de Acção Social autorizou duas associações a disponibilizar meia centena de camas para mulheres em centros de acolhimento. Destas, apenas uma dezena se encontram livres.

