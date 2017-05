Union Gaming aponta para extensão das licenças da SJM e MGM por dois anos

A Union Gaming acredita que as licenças de jogo das operadoras SJM Holdings e MGM China, que terminam em 2020, vão ser estendidas por dois anos até 2022. É nesta altura que chegam ao fim as licenças de jogo das restantes quatro concessionárias com autorização para operar em Macau.

De acordo com um relatório do banco de investimento, o objectivo do Executivo do território passará por garantir que todas as licenças vão chegar ao fim na mesma altura. De acordo com a lei em vigor, o Executivo tem a opção de renovar automaticamente e anualmente até um limite de cinco anos as actuais licenças. Só depois dessa altura terá de haver um novo concurso.

“As duas primeiras licenças (SJM e MGM) vão expirar no início de 2020, e nós consideramos que o Governo vai provavelmente estender estas licenças por dois anos, para que expirem na mesma altura do que as restantes quatro”, pode ler-se no relatório do analista Grant Govertsen.

“Não ficaríamos surpreendidos se fosse o próximo governo de Macau, uma vez que o mandato do actual Chefe do Executivo termina em Dezembro de 2019, que finalizasse o processo de renovação”, acrescenta o analista.

O relatório da Union Gaming foi emitido na quinta-feira à noite, depois de várias notícias terem sido publicadas em Macau e Hong Kong várias notícias que sugeriam que teria de haver um novo processo para concorrer às licenças.

As notícias, esclarece a Union Gaming, tiveram por base uma má interpretação das palavras do director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, Paulo Martins Chan, durante a feira G2E.

Ainda de acordo com a legislação em vigor, depois de chegar ao fim o prazo dos 20 anos de cada licença, as renovações podem ser feitas automaticamente durante cinco anos, desde que de forma anual. Porém, depois dessa renovação, o Governo está obrigado a realizar um concurso regido por legislação actualizada.