Uma viagem pela história do Porto Interior  

A Associação de Auxílio Mútuo de Pescadores de Macau, em colaboração com a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e a Direcção dos Serviços de Turismo, vai promover entre 3 de Junho e 10 de Julho a iniciativa “Passeios Marítimos no Período de Defesa de Pesca”. Aos participantes será dada a oportunidade de embarcar numa viagem pelos últimos cem anos da indústria piscatória do território, num processo que está intimamente ligado desenvolvimento do Porto Interior ao longo do último século.

Durante uma hora e meia, os interessados podem percorrer alguns dos locais mais emblemáticos da orla costeira do território: as visitas têm início no doca da Ilha Verde, passam pelo Porto Interior, pelas pontes de Sai Van e Governador Nobre de Carvalho até ao Centro Ecuménico Kun Iam, fazendo depois a viagem de regresso. A visita será conduzida por pescadores, que se propõem falar – ainda que apenas em cantonense – sobre a vida no mar.

Os ingressos para as viagens – quer individuais, quer de grupo – podem ser adquiridos a partir de 31 de Maio, a um preço fixo de 30 patacas por bilhete. As viagens estão marcadas para as 10h30, 14h30 e 16h30 de sábados e domingos e estão limitadas a 26 passageiros por cada viagem. As escolas a organizações interessadas em marcar visitas de grupo podem fazê-lo contactando a associação.