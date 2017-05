Sanja Matsuri ou a fé em Tóquio: Devotos shintoístas carregam um dos três andores principais da festa religiosa de Sanja Matsuri, à porta de Kaminarimon no templo de Sensoji durante o último dia do festival homónimo , na zona de Asakusa, em Tokyo, Japão. O Sanja Matsuri é um dos três grandes festivais religiosos da capital japonesa. Estima-se que mais de 1,5 milhões de pessoas visitem as três celebrações religiosas todos os anos. EPA / KIMIMASA MAYAMA

