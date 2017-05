Turismo: Gastos dos visitantes subiram 16,6 por cento até Março

Os alimentos e os cosméticos continuam a ser os produtos em que os turistas que assomam ao território gastam mais dinheiro. Os visitantes oriundos da República Popular da China são os mais generosos em termos de compras. Nos três primeiros meses do ano o volume de despesas dos turistas aumentou 16,6 por cento, informaram os Serviços de Estatísticas e Censos em comunidado.

A despesa, fora dos casinos, efetuada pelos mais de 7,8 milhões de visitantes que Macau recebeu no primeiro trimestre do ano aumentou 16,6 por cento em termos anuais homólogos, anunciaram na sexta-feira passada as autoridades do território.

Dados da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) indicam que a despesa total dos visitantes fora dos casinos ascendeu a 13,46 mil milhões de patacas, valor que traduz uma diminuição de 0,9 por cento face ao derradeiro trimestre de 2016.

A despesa ‘per capita’ situou-se em 1.709 patacas, refletindo, em linha com o comportamento global, uma subida de 10,5 por cento em termos anuais e uma queda de 6,6 por cento em termos trimestrais.

A maior despesa ‘per capita’ foi efectuada pelos visitantes da República Popular da China, o maior mercado emissor de Macau, que ascendeu a 2.002 patacas entre Janeiro e Março, mais 13,6 por cento comparativamente aos primeiros três meses do ano passado.

Os gastos ‘per capita’ dos visitantes de Singapura, da Malásia e de Taiwan também aumentaram, enquanto os dos do Japão e da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong diminuíram, à semelhança do que sucedeu com os provenientes de mercados mais distantes, como a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido, que também despenderam menos no primeiro trimestre do ano em relação a igual período de 2016.

Segundo a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos, os visitantes gastaram essencialmente em compras (43,7 por cento), alojamento (26,9 por cento) e alimentação (21,3 por cento).

A despesa ‘per capita’ em compras atingiu 747 patacas – mais 10,4 por cento em termos anuais –, destacando-se no ‘cabaz’ os alimentos/doces (233 patacas), cosméticos/perfumes (201 patacas), produtos em que os gastos aumentaram 4,5 por cento e 36,9 por cento, respectivamente.

Os resultados do inquérito às despesas dos visitantes indicam ainda que o principal motivo da vinda a Macau foi para passar férias (49,7 por cento do total), mas que foram os que vieram participar em convenções/exposições que gastaram mais, com uma despesa ‘per capita’ de 3.286 patacas, apesar de representarem só 0,5 por cento dos visitantes.

De acordo com os mesmos dados, já 15,1 por cento utilizaram o território apenas como ponto de passagem, enquanto 10,8 por cento dos inquiridos foram atraídos pelas compras e 7,5 por cento pelo jogo.

Visitar familiares e amigos e tratar de negócios e assuntos profissionais foram outras das motivações dos que escolheram deslocar-se a Macau entre Janeiro e Março.

No primeiro trimestre do ano, Macau recebeu 7,8 milhões de visitantes, um aumento de 5,6 por cento em termos anuais homólogos, segundo dados oficiais divulgados anteriormente.

No ano passado, a despesa total, excluindo em jogo, atingiu 52,66 mil milhões de patacas, aumentando 3 por cento face a 2015, ano em que os gastos dos visitantes de Macau caíram pela primeira vez desde 2010, ou seja, desde que existe registo.

O visitante refere-se a qualquer pessoa que tenha viajado para Macau por um período inferior a um ano, um termo que se divide em turista – aquele que passa pelo menos uma noite – e excursionista, que é aquele que apenas vista o território sem pernoitar em Macau.