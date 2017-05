Travessia do Delta: Hong Kong propõe alterações à navegação

O Governo da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong apresentou uma proposta legislativa de alteração aos regulamentos de navegação nas proximidades da nova Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que tem por objectivo o ajustamento da altura das embarcações. Garantir a segurança é o objectivo desta proposta, que vai ser submetida ao Conselho Legislativo na quarta-feira.

O Governo da Região Especial Administrativa de Hong Kong (REAHK) tenciona proceder à alteração dos Regulamentos de Navegação e Controlo Portuário e do Regulamento da Marinha Mercante (Embarcações Locais), de acordo com informação avançada na sexta-feira pela plataforma electrónica 7th space.

A proposta de alteração aos regulamentos foi publicada na sexta-feira, 19 de Maio e deve ser submetida ao Conselho Legislativo de Hong Kong, na quarta-feira, 24 de Maio para aprovação e votação.

Na proposta de alteração aos regulamentos de Navegação e Controlo Portuário e da Marinha Mercante, o Governo de Hong Kong impõe restrições de altura para navios que atravessem os canais de navegação que se cruzem com as duas vias de acesso à ponte que vai estabelecer a conexão rodoviária entre Hong Kong, Zhuhai e Macau: a via de ligação de Hong Kong (Hong Kong Link Road – HKLR) e a ligação Tuen Mun – Chek Lap Kok Link (TM-CLKL).

Um porta-voz do gabinete do Secretário para os Transportes e Habitação de Hong Kong, citado pelo portal 7th Space, afirmou que, com a entrada em funcionamento da travessia do Delta, “as alterações são necessárias para regular o tráfego marítimo nas proximidades, com vista a garantir a segurança da navegação”,

As restrições de altura – o altura que vai da superfície do mar ao tabuleiro da ponte varia entre os cinco e os 41 metros – serão impostas ao longo da via HKLR e da ligação Sul da via do TM-CLKL. Para controlar o tráfego marítimo ao longo da Hong Kong Link Road, os navios com mais de 10 metros de comprimento – e que terão de passar debaixo dos três arcos mais altos do HKLR – serão separados por dois canais unidireccionais.

A elaboração desta proposta de alteração das leis por parte do Governo de Hong Kong teve em consideração as recomendações da Comissão do Conselho Legislativo sobre o Desenvolvimento Económico, do Comité do Tráfego e Transportes do Conselho Distrital das Ilhas e dos conselhos consultivos relevantes do Departamento Marítimo de Hong Kong. Segundo a plataforma online 7thSpace, há deputados que apoiam a proposta legislativa apresentada pelo Governo.