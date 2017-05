Taxistas querem aumento da bandeirada até ao Ano Novo Lunar

A Associação de Mútuo Auxílio de Condutores de Táxi de Macau apresentou um conjunto de propostas à Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) para que o organismo permita o aumento das tarifas praticadas pelos taxistas na RAEM. A primeira proposta prevê o aumento da bandeirada, actualmente fixada nas 17 patacas, para as 20 patacas. Durante os primeiros três dias do Ano Novo Chinês, a associação quer ainda aplicar uma taxa extra de 10 patacas por viagem. Kuok Leong Son, presidente da Associação de Mútuo Auxílio de Condutores de Táxi de Macau, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, disse que a organização por si presidida iria continuar as negociações com o Governo e espera que o público aceite os aumentos

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...