Questões relativas ao divórcio e ao imobiliário destacaram-se nas consultas jurídicas gratuitas da Associação de Advogados

O Dia do Advogado foi celebrado ao longo de três dias, com uma programa que integrou não só actividades de entretenimento, mas também as já tradicionais consultas jurídicas gratuitas ministradas por membros da Associação de Advogados de Macau . A iniciativa serviu para “facultar a oportunidade de alguns cidadãos esclarecerem dúvidas relacionadas com direito”, explicou Paulino Comandante, secretário-geral da AAM.

Joana Figueira

Entre sexta-feira e domingo, o edifício Ritz, no Largo do Senado, serviu de palco a uma das iniciativas com que a Associação de Advogados de Macau assinalou o Dia do Advogado. Ao longo dos últimos três dias cerca de uma centena de pessoas passaram pelas instalações da Direcção dos Serviços de Turismo no centro da cidade para esclarecerem dúvidas e se inteirarem da amplitude da Lei, esteja ela ou não em vigor no território.

Os profissionais destacados pela Associação de Advogados de Macau para o local esclareceram dúvidas não só sobre questões relativas ao direito de Macau, mas também da China Continental. O aumento dos investimentos no sector imobiliário por parte de residentes de Macau no Continente (e vice-versa), bem como do número de casamentos e divórcios entre residentes do território e cidadãos do Continente explicam porque razão grande parte das consultas jurídicas ministradas se reportaram às leis da República Popular da China.

O número de advogados e de estagiários do território que marcaram presença na iniciativa rondou as três dezenas, mas juntaram-se aos profissionais de Macau dois advogados oriundos do vizinho município continental de Zhuhai: “Os colegas de Zhuhai que vêm aqui aconselhar, são sempre dois, todos os anos. E isto é porque a Associação de Advogados de Macau tem consciência que, agora que Macau retornou à Pátria, que há cada vez mais pessoas com negócios ou interesses na China Continental que procuram não uma consulta sobre o direito de Macau, mas sobre o direito que está em vigor na China Continental”, afirmou, Francisco Trigueiros da Cunha, coordenador executivo da Associação.

Paulino Comandante, secretário-geral da Associação de Advogados de Macau, disse, por sua vez, ao PONTO FINAL que entre as questões mais relevantes colocadas por quem se dirigiu aos postos de atendimento instalados no Edifício Ritz se relacionaram com o direito vigente no território. As dúvidas estão associadas maioritariamente a processos de divórcio – em específico a partilha de bens comuns – e ao imobiliário, nomeadamente sobre os direitos de compra, com os interessados a procurar “tentar saber de que forma se podem proteger melhor enquanto compradores de fracções habitacionais”.

Por outro lado, os interessados no esclarecimento de questões relacionadas com a jurisdição em vigor na China Continental – representaram cerca de 30 por cento dos participantes – apresentaram dúvidas relativas ao processo de “legalização de documentos, quer emitidos por Macau, quer pela China [Continental].”

Paulino Comandante explicou que alguns cidadãos da República Popular da China, sobretudo pessoas idosas que fixaram residência no território, deparam-se com problemas notariais, uma vez que migraram para Macau quando o registo de nascimento no Continente era ainda “deficiente”: “A partir do momento em que fixam residência em Macau passam a ter identificação daqui. Para poderem tratar dos assuntos pendentes [no país de origem] têm de provar que tinham identificação de lá”, esclareceu o advogado. Comandante acrescenta que “há pessoas que não conseguem provar” onde nasceram. Estas questões estão ligadas, por exemplo, a situações de herança e de falecimento de familiares.

Ainda em relação aos residentes da China Continental que procuraram conselho junto da Associação de Advogados durante o fim-de-semana, Comandante disse que o imobiliário e o processo de divórcio também se destacaram entre as interrogações para as quais procuravam resposta. Quanto ao divórcio, o facto de se registar um aumento no número de casamentos entre cidadãos de Macau e do continente resulta, consequentemente, num “aumento da taxa de divórcio”, disse Paulino Comandante.

Francisco Trigueiros da Cunha, coordenador executivo da Associação de Advogados de Macau, foi um dos causídicos que, ao longo da tarde de ontem, se disponibilizou para fazer o aconselhamento. Se, por um lado, “é uma actividade completamente diferente daquilo que é a rotina de escritório do advogado”, por outro, também significa “dar um pouco daquilo que os advogados têm à comunidade”, explicou: “Tenho ideia que as pessoas estão cada vez mais cientes do que nós fazemos todos os anos e é engraçado porque eu já vi que temos pessoas que vêm um ano depois de nos terem procurado pela primeira vez para colocar outras questões, quer seja sobre o mesmo assunto, sobre um assunto diferente, ou porque houve um desenvolvimento do assunto no seguimento do que lhes foi aconselhado na vez anterior. Por isso, eu penso que é uma actividade cada vez mais compensadora. Tanto para o lado dos advogados que oferecem o seu saber, como para o lado da comunidade que parece estar cada vez a procurar mais”, disse Trigueiros da Cunha, que realiza estas consultas há já seis anos.